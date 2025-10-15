Ritorna la rassegna di ascolto e di investigazione dei linguaggi artistici MountEcho con l’undicesimo volume, che si svolgerà da ottobre a dicembre. Il tema dell’undicesimo volume del MountEcho, si incentra sull’importanza del linguaggio dei luoghi e la relazione con gli spazi, il legame che coltiviamo con un particolare ambiente che ci guida al recupero delle connessioni esistenti, delle memorie singole e collettive e del come le espressività artistiche possano essere fonte di costruzione di nuove tessiture relazionali. La rassegna aprirà sabato, alle 21.30, con il live di Gaia Banfi, al teatro delle Logge di Montecosaro, dove l’artista italiana presenterà il suo album che ha favorevolmente impressionato la critica di settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non solo musica a MountEcho’