Non si fermano all’alt della polizia nei guai due stranieri | uno denunciato l' altro espulso
Un cittadino georgiano è stato espulso dal territorio nazionale e un suo connazionale denunciato a seguito di un controllo della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Battipaglia. Il fattoDurante l'attività di pattugliamento, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
