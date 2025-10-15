S e si fa una veloce ricerca online, i benefici del succo di limone sulla pelle sembrano essere moltissimi. È infatti un ingrediente utilizzato per le sue proprietà antibatteriche, astringenti e schiarenti. Insomma, gli elogi non mancano. Ma è davvero così? Non esattamente. Anzi, come spiega la dermatologa Ines Mordente, il succo di limone non andrebbe utilizzato sulla pelle: il rischio è di seccarla o macchiarla Rotondo, ovale, o a cuore? Come riconoscere la forma del viso e valorizzarla con make up e capelli X Leggi anche › Creme peeling viso con AHA, BHA e PHA: come agiscono, le differenze e quali scegliere Succo di limone sulla pelle, una leggenda metropolitana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non sempre i rimedi home made sono adatti per la pelle. La dermatologa Ines Mordente spiega pro e contro