Non sempre i rimedi home made sono adatti per la pelle La dermatologa Ines Mordente spiega pro e contro
S e si fa una veloce ricerca online, i benefici del succo di limone sulla pelle sembrano essere moltissimi. È infatti un ingrediente utilizzato per le sue proprietà antibatteriche, astringenti e schiarenti. Insomma, gli elogi non mancano. Ma è davvero così? Non esattamente. Anzi, come spiega la dermatologa Ines Mordente, il succo di limone non andrebbe utilizzato sulla pelle: il rischio è di seccarla o macchiarla Rotondo, ovale, o a cuore? Come riconoscere la forma del viso e valorizzarla con make up e capelli X Leggi anche › Creme peeling viso con AHA, BHA e PHA: come agiscono, le differenze e quali scegliere Succo di limone sulla pelle, una leggenda metropolitana. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La nostra politica in cucina di Renata Briano. . Oggi vi porto indietro nel tempo con un rimedio che molti ricorderanno: il caffè con qualche goccia di limone. Era considerato utile contro il mal di testa, quando i farmaci non erano a portata di mano. La spiegazion - facebook.com Vai su Facebook
Rimedi naturali efficaci per combattere il mal di gola - Scopri i migliori rimedi naturali contro il mal di gola: miele, limone, gargarismi, tisane e consigli per alleviare il fastidio rapidamente. Lo riporta lifestyleblog.it
Crampi al basso ventre, mal di schiena, gambe pesanti: disturbi che si possono alleviare con lo yoga. Vediamo quali esercizi eseguire - Con la maestra di yoga Elena Buscone scopriamo quali sono le 5 migliori posizioni yoga per alleviare i dolori mestruali in modo naturale, semplice e veloce. Si legge su gazzetta.it
Unghie ingiallite, quali sono le cause e come pulirle con i rimedi naturali - Unghie gialle, nota anche come xantonichia, è una condizione estetica non di poco conto perché potrebbe indicare anche la presenza di una problematica fisica. ilgiornale.it scrive