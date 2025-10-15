Non prendermi in giro Gelo in diretta da Caterina Balivo la reazione del pubblico
Il successo de La Volta Buona sembra non conoscere battute d’arresto. Il programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo continua a confermarsi come uno dei talk pomeridiani più seguiti della rete ammiraglia, capace di mescolare intrattenimento, attualità e leggerezza con una formula che piace sempre di più al pubblico. Le ultime puntate hanno ottenuto ascolti record, superando spesso la soglia del 15% di share e mantenendo una media di oltre 1,5 milioni di telespettatori, un risultato che riporta Rai Uno ai fasti dei grandi pomeriggi televisivi. >> “I veri uomini viziano le loro donne”. Tony Effe, il super regalo a Giulia De Lellis dopo il parto: costosissimo Gran parte del merito va proprio alla padrona di casa, che con il suo stile spontaneo, ironico e rassicurante riesce a tenere incollati gli spettatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Ecco cosa mi dice la mia famiglia per prendermi in giro #ennymonaco #madeinitaly #gioielliitaliani #bijoux - facebook.com Vai su Facebook
Dottor Frankenstein? Frankenstìn Vuol prendermi in giro? No. Si pronuncia Frankenstìn Allora dice anche Frederaick No, Frederick. Beh, perché non è Frederaick Frankenstìn? Non lo è: è Frederick Frankenstìn. Capisco Tu devi essere Igor No. Si pronuncia,Ai - X Vai su X