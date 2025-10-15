Non poteva indossare intimo né… Mirella scompare a 15 anni | ora la scoperta atroce sui genitori

Per quasi trent’anni, una donna è rimasta prigioniera nel silenzio, invisibile agli occhi di tutti. Nessuno l’ha cercata, nessuno ha sollevato domande. I genitori, quando qualcuno provava a chiedere di lei, rispondevano in modo vago e contraddittorio: parlavano di una fuga nel 1998, quando aveva solo 15 anni, e sostenevano che si fosse “ricongiunta con i genitori biologici”. Da allora, nessuno ha più saputo nulla. Ma la verità era molto diversa: Mirella non era mai scomparsa. Per 27 anni ha vissuto chiusa in una stanza minuscola, isolata da ogni contatto con il mondo esterno. È stata liberata solo grazie alla prontezza di alcuni vicini che, udendo strani rumori nella notte, hanno deciso di chiamare la polizia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

