Show del Movimento 5 stelle in Aula durante il Consiglio regionale del Piemonte. Sarah Disabato ha "girato" uno spinello "light", quindi senza il principio Thc, per protestare conto il decreto Sicurezza e denunciare " le vessazioni a cui sono sottoposte le imprese della filiera della canapa ". "Oggi" ha detto Disabato, " sono provvista della famosa infiorescenza a base di Cbd, siccome sono certa di non drogarmi in questo momento ". Il presidente del Consiglio regionale, Davide Nicco, ha provato a spiegare al consigliere che non stava avendo in quel momento un comportamento opportuno ed educato ma Disabato ha proseguito nella preparazione del suo spinello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non mi drogo". E il consigliere M5S prepara lo spinello "light" in Aula