Milano – Quasi 2 posti su 10 nelle scuole di specializzazione è andato deserto: un 17% non assegnato in media, ma per alcune specialità, come medicina di emergenza e urgenza, radioterapia, anatomia patologica è molto più alta. A fare il quadro della situazione anche per gli atenei lombardi è Anaao Giovani e Als-Associazione liberi specializzandi, che esprimono preoccupazione per le assegnazioni del concorso per le scuole di specializzazione. Rispetto agli anni scorsi, va detto che il numero di contratti non assegnati è diminuito, per effetto dell’aumento del numero di candidati; in Lombardia, tuttavia, su 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Non mancano i medici, mancano alcuni tipi di medici. Non assegnati due posti su dieci, ecco le specialità meno richieste