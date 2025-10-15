Un grave incidente ha sconvolto il pomeriggio in una zona industriale del Nord Italia, trasformando una tranquilla giornata di lavoro in un dramma improvviso. Un uomo ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua motocicletta e un mezzo commerciale, in circostanze ancora al vaglio delle autorità. L’impatto è stato talmente violento che, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Le sirene dei mezzi di emergenza hanno richiamato l’attenzione di residenti e lavoratori della zona, che hanno assistito impotenti alla scena. Le forze dell’ordine, intervenute immediatamente, hanno isolato l’area per consentire i rilievi e avviare le prime indagini sulla dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Non l'ha visto svoltare". Si schianta, il botto atroce. È tragedia