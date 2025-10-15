Non l’ha visto svoltare Si schianta il botto atroce È tragedia
Un grave incidente ha sconvolto il pomeriggio in una zona industriale del Nord Italia, trasformando una tranquilla giornata di lavoro in un dramma improvviso. Un uomo ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua motocicletta e un mezzo commerciale, in circostanze ancora al vaglio delle autorità. L’impatto è stato talmente violento che, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Le sirene dei mezzi di emergenza hanno richiamato l’attenzione di residenti e lavoratori della zona, che hanno assistito impotenti alla scena. Le forze dell’ordine, intervenute immediatamente, hanno isolato l’area per consentire i rilievi e avviare le prime indagini sulla dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Domenica 12 ottobre si è svolta la prima edizione dell' Umbria wine trekking, che ha visto una decina di guide #Assoguide impegnate ad accompagnare gruppi di escursionisti tra le colline e le cantine umbre. Un'occasione per apprezzare il patrimonio cultural - facebook.com Vai su Facebook