Non Hai Più Scritto | il nuovo singolo di DannyZ trasforma i DM in un ritratto crudo del ghosting digitale
Il rapper romano raccoglie le storie dei fan e le mette in musica: una conversazione lasciata a metà che parla a una generazione intera. Un telefono che vibra, lo schermo che si illumina, la notifica che speri abbia un nome preciso. E invece no. Da questa attesa sospesa nasce “Non Hai Più Scritto”, il nuovo brano di DannyZ (classe 2004), che per la prima volta fa un passo di lato: non racconta solo se stesso, ma le storie dei suoi follower, arrivate in decine di messaggi su Instagram. Amori troncati, ex che restano nella testa, foto salvate come promemoria del “prima”, e poi il silenzio: chat congelate, senza un perché. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
