Non dirò una parola sull’addio di Lukaku all’Inter | cosa ha scritto Mkhitaryan nel suo libro

Ilfattoquotidiano.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ addio di Romelu Lukaku risale ormai a quasi due anni e mezzo fa, ma in casa Inter c’è chi non ha ancora dimenticato. Se Lautaro ha più volte schivato le domande sull’ex compagno di reparto, dopo il primo “attacco” nel 2023 ( “Sono deluso, non mi ha mai risposto” ), adesso anche Henrikh Mkhitaryan fa lo stesso. Il centrocampista armeno, all’Inter dal 2022, nella sua autobiografia ha parlato anche della turbolenta estate in casa nerazzurra dopo la finale persa a Istanbul, tra cui il caso Lukaku, che all’improvviso decise di non rispondere più al telefono a compagni e dirigenti, passando alla Roma a fine mercato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non dir242 una parola sull8217addio di lukaku all8217inter cosa ha scritto mkhitaryan nel suo libro

© Ilfattoquotidiano.it - “Non dirò una parola sull’addio di Lukaku all’Inter”: cosa ha scritto Mkhitaryan nel suo libro

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Dir242 Parola Sull8217addio Lukaku