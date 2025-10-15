L’ addio di Romelu Lukaku risale ormai a quasi due anni e mezzo fa, ma in casa Inter c’è chi non ha ancora dimenticato. Se Lautaro ha più volte schivato le domande sull’ex compagno di reparto, dopo il primo “attacco” nel 2023 ( “Sono deluso, non mi ha mai risposto” ), adesso anche Henrikh Mkhitaryan fa lo stesso. Il centrocampista armeno, all’Inter dal 2022, nella sua autobiografia ha parlato anche della turbolenta estate in casa nerazzurra dopo la finale persa a Istanbul, tra cui il caso Lukaku, che all’improvviso decise di non rispondere più al telefono a compagni e dirigenti, passando alla Roma a fine mercato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non dirò una parola sull’addio di Lukaku all’Inter”: cosa ha scritto Mkhitaryan nel suo libro