Non commissari ma reggenti | subito ridimensionati i ruoli di Schifone e Rastrelli

È durata poche ore l'avventura di Marta Schifone e Sergio Rastrelli come commissari rispettivamente della Federazione provinciale e del Coordinamento cittadino di Napoli di Fratelli d'Italia. Una nota del commissario regionale Antonio Iannone chiarisce che i due non sono commissari ma "reggenti", nell'attesa del ritorno in carica di Michele Schiano e Marco Nonno al termine della campagna elettorale che vede candidati lo stesso Nonno e Palmira Fele, moglie di Schiano. "E' prassi del nostro Partito", precisa Iannone, "nominare dei Reggenti Elettorali quando i Presidenti Provinciali sono coinvolti direttamente in una competizione elettorale.

