Non chiamatelo Call Center | il docufilm che racconta la rivoluzione di TP Italia

Un viaggio che attraversa il Sud, scardina i pregiudizi, mette al centro le persone e racconta una nuova idea di impresa. È stato presentato in anteprima nazionale ieri, 13 ottobre, al Cinema Barberini di Roma, il docufilm “Non chiamatelo Call Center”, prodotto da LuckyHorn Entertainment in collaborazione con TP Italia. Dopo la proiezione si è svolto un dibattito moderato dal giornalista Rai Mattia Iovane, con la partecipazione di Diego Pisa, ceo di TP Italia; Gianluca Bilancioni, cfo e direttore Hr Tp Italia; Maristella Massari, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno e Marco Fanizzi, autore del docufilm. 🔗 Leggi su Ildenaro.it