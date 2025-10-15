Non ce la facevo più Jonathan Kashanian in lacrime | cosa è successo subito dopo

È apparso in lacrime, con il volto rigato dall’emozione, Jonathan Kashanian, ex gieffino di origini israeliane oggi residente a Milano. In un video pubblicato sui social, il 44enne ha voluto condividere con i suoi follower la gioia e il sollievo per la pace finalmente raggiunta tra Israele e Hamas, dopo anni di violenze e dolore. Un momento che, per lui, non è solo una notizia politica, ma un fatto personale, radicato nella storia della sua famiglia e nella sua identità. La clip, registrata il 13 ottobre e condivisa su Instagram, mostra Jonathan visibilmente commosso, incapace di trattenere le lacrime mentre pronuncia poche parole ma dal forte impatto emotivo: “Finalmente è finita, perché non ce la facevo più”, dice tra i singhiozzi, aggiungendo poco dopo un accorato “Basta, basta”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it