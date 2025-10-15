Non accetta la separazione Minaccia e violenta la moglie La donna sarà sentita in aula
L’ipotesi di reato avanzata dalla procura è pesantissima: aver violentato e vessato la moglie che in quei giorni aveva avviato le pratiche per la separazione. A trattare la delicata vicenda, che vede indagato un 38enne originario dell’est europeo (assistito dall’avvocato Maurizio Sergi), è il pubblico ministero Federica Mariucci, che ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari un incidente probatorio per la donna, una trentenne connazionale. Una storia relativamente recente e ancora tutta da verificare, che avrebbe avuto inizio nell’agosto scorso, quando la donna comunicò al marito l’intenzione di troncare il matrimonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
