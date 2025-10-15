Non abbiamo venduto abbastanza biglietti il rapper Anastasio annulla la data del tour a Bari

Due date del tour annullate a causa dei pochi biglietti venduti, e una spiegazione data con franchezza ai fan attraverso i propri canali social. "Devo fare un piccolo annuncio", esordisce il rapper Anastasio nel messaggio rivolto ai follower, "purtroppo le date di Bari e Perugia sono annullate". 🔗 Leggi su Baritoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Anastasio annulla due date del tour e confessa: “Non abbiamo venduto abbastanza biglietti” - X Vai su X

DIMO...APPENA VENDUTO Abbiamo appena venduto ad Aiello del Friuli, in frazione di Joannis (ai confini con Visco), un rustico con stalla e giardino privato. Se stai provando anche tu a vendere un terreno o un immobile e hai bisogno di aiuto, chiama lo 048 - facebook.com Vai su Facebook

Anastasio annulla due tappe del tour a Bari e Perugia: «Non abbiamo venduto abbastanza biglietti» - Il rapper, vincitore di X Factor 2018, comunica con sincerità sui social la cancellazione dei concerti di Perugia e Bari: «A Bari solo una quarantina di biglietti venduti». Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

“Non abbiamo venduto abbastanza biglietti, verrete rimborsati”: Anastasio cancella due date del tour - Il cantautore cancella i concerti di Bari e Perugia per scarsa affluenza e annuncia rimborsi. Scrive ilfattoquotidiano.it

Anastasio annulla due date: "Non abbiamo venduto abbastanza" - In un’epoca in cui molti artisti preferiscono nascondere dietro strategie di comunicazione le difficoltà di un tour o di un progetto, Anastasio sceglie la via più semplice, e più rara, della sincerità ... Si legge su rockol.it