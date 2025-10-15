Noi palestinesi dobbiamo liberarci dell’islam radicale Parla Husseini esule in Francia

“Una parte significativa della popolazione palestinese anela alla sicurezza, alla dignità e alla possibilità di vivere normalmente, richieste che non possono essere soddisfatte attraverso la m. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Noi palestinesi dobbiamo liberarci dell’islam radicale”. Parla Husseini, esule in Francia

