Noemi al concerto al palazzetto di Roma ospiti Gigi D’Alessio Gabbani Moro

A poche settimane dalla partenza del Nostalgia Indoor Tour nei teatri di tutta Italia, Noemi annuncia i primi ospiti del concerto evento al Palazzo dello Sport di Roma. In attesa di vederla protagonista nei teatri con il Nostalgia Indoor Tour, Noemi annuncia la presenza di grandi ospiti al suo attesissimo concerto evento del 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, la sua prima volta su uno dei palchi più importanti della Capitale. Con lei Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Tiromancino e Carl Brave per un live che si preannuncia come un viaggio corale nella musica, tra energia, eleganza e intensità e ancora tante sorprese. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Noemi, al concerto al palazzetto di Roma ospiti Gigi D’Alessio, Gabbani, Moro

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sei al concerto di Noemi e Monte Sant’Angelo e le passo il telefono sul palco Credit Attilio - facebook.com Vai su Facebook

Noemi, al palazzetto di Roma ospiti D'Alessio, Gabbani, Moro - In attesa di vederla protagonista nei teatri con il Nostalgia Indoor Tour, Noemi annuncia la presenza di grandi ospiti al suo concerto del 20 dicembre al Palazzo dello Sport di ... Secondo msn.com

Noemi, annunciati i primi ospiti del live al Palazzo dello Sport di Roma - Il tour nei teatri di Noemi, in partenza a novembre, si chiuderà il 20 dicembre nella sua Roma: ecco i primi ospiti annunciati. Come scrive spettakolo.it

Noemi in concerto: i primi ospiti per il suo ritorno a casa - Per la festa del 20 dicembre al Palazzo dello Sport, Noemi ha chiamato tanti amici con cui aveva già duettato e alcuni con cui non l’aveva mai fatto prima. Secondo radioitalia.it