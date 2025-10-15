Noci capitale del clarinetto | al via la 21ª edizione del Concorso Internazionale Saverio Mercadante
Oltre cento clarinettisti provenienti da tutto il mondo, tre categorie in gara, una giuria internazionale di altissimo livello, una settimana di prove, concerti e incontri aperti al pubblico, e un grande finale al Teatro Kursaal Santalucia di Bari. Si presenta così la ventunesima edizione del. 🔗 Leggi su Baritoday.it
