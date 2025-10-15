Nino fantasmino | il Piccolo Coro dell’Antoniano lancia il brano di Halloween 2025

Canzone disco funk per Halloween: Nino fantasmino è online con il video ufficiale e distribuzione Sony Music. Il Piccolo Coro dell’Antoniano festeggia Halloween con il nuovo brano “Nino fantasmino” (https:piccolocorodellantoniano.lnk.toninofantasmino), disponibile su tutte le piattaforme digitali e distribuito da Sony Music Italy. È online sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano il vide ufficiale per cantare e ballare insieme aspettando il 31 ottobre. Una canzone disco funk che racconta che, quando a mezzanotte tutti i mostriciattoli fanno festa, il piccolo Nino, il fantasmino, è birichino e si nasconde. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

