Niente revoca del 41 bis Il capo resta ‘all’asciutto’
Francesco Grande Aracri, 71 anni, condannato per associazione mafiosa con ruolo di vertice nel processo ’Grimilde’, dovrà proseguire la detenzione al regime 41 bis. Lo ha deciso la Cassazione per il 71enne che è uno dei fratelli del boss di Cutro Nicolino Grande Aracri e per molto tempo ha abitato a Brescello. Nel dicembre 2023 il ministero della Giustizia decise di prorogargli il ’carcere duro’, sospendendogli il regime ordinario per due anni. La difesa di Grande Aracri propose reclamo al tribunale della Sorveglianza di Roma che nel marzo di quest’anno lo ha respinto. Il 71enne si è poi rivolto alla Suprema corte, che il 25 settembre ha dichiarato inammissibile il suo ricorso: "Nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni basate su specifici elementi - spiegano gli Ermellini - sul fatto che non può dirsi venuta meno la sua capacità di mantenere i collegamenti con la cosca di ‘ndrangheta ancora operante a Reggio e ancora composta da soggetti a lui legati, tra i quali anche gli stretti familiari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
