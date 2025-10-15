Niente concerti al Bernabeu diventa una sala per eventi esclusivi da 500.000 euro Marca
Il Santiago Bernabéu mantiene il suo status di uno degli scenari più esclusivi del mondo, anche se ha ormai lasciato alle spalle i grandi concerti. Dopo le proteste dei residenti per il rumore generato dagli spettacoli musicali, il colosseo madridista è stato costretto a cancellare questo tipo di eventi. Tuttavia, il Bernabeu continua a essere una fonte di entrate costante: oggi si consolida come spazio privilegiato per celebrazioni aziendali di alto livello, dove le imprese pagano cifre importanti per godere in esclusiva del leggendario impianto. Ne scrive Marca La cena esclusiva per la compagnia assicurativa thailandese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it