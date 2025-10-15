Nicole Vernis è sparita da una settimana la denuncia della Lazio | Un fatto grave È irreperibile

Nicole Vernis è sparita da una settimana. La calciatrice della Lazio femminile ha deciso di allontanarsi senza il permesso del club: "È irreperibile, vedremo come risolverlo. È un fatto grave". 🔗 Leggi su Fanpage.it

