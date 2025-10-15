Nicole Moscariello chi è oggi la moglie di Andrea Roncato | Non fu un colpo di fulmine per me era un provolone
Andrea Roncato e l’attuale moglie Nicole Moscariello sono stati fidanzati per sette anni e, nel 2017, è arrivato il momento del fatidico sì. Il matrimonio è stato celebrato con una grande festa sul lago di Bracciano, alle porte di Roma, alla presenza di grandi amici tra cui lo storico partner (e testimone) dell’attore, Gigi Sammarchi, Mara Venier, Pupi Amati, Franco Oppini e Ada Alberti. Da allora i due sono inseparabili. Nicole è sempre al fianco di Andrea sui red carpet e lui l’aiuta a prendersi cura dei suoi amati animaletti domestici. Ed è ormai certo, Nicole ha cambiato idea su Roncato e le sue presunte doti da spezza cuori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
