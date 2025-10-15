Leo Messi ha lanciato lo scorso anno una serie tv dal titolo “ Messi+10 ” dove si pone come mentore di giovani talenti. Nella seconda stagione, ha scelto i dieci giovani calciatori più promettenti del momento e, tra questi, ha inserito Nico Paz del Como. Messi ha scelto un calciatore della Serie A tra i giovani più promettenti. Non ci sono né Lamine Yamal, né Franco Mastantuono nella lista del campione del mondo argentino. Ma non manca Nico Paz, che la scorsa stagione è stato nominato miglior under 23 della Serie A. As scrive: Il giocatore con doppia nazionalità, argentina e spagnola, formatosi nelle giovanili del Real Madrid, gioca ora nella Nazionale maggiore argentina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Nico Paz scavalca Yamal e Mastantuono: Messi lo ha inserito nella sua lista dei giovani più promettenti