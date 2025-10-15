Nicholas Latifi ha cambiato vita | da pilota di F1 a business man con una laurea in tasca

L'ex pilota della Williams, che rimarrà in eterno ricordato per l'incidente del GP Abu Dhabi 2021 che cambiò le sorti del Mondiale, dopo aver lasciato la F1 ha cambiato vita: ora si è laureato alla London Business School. 🔗 Leggi su Fanpage.it

