Neymar il video virale che mostra oggi come si è ridotto | non è più l'oggetto del desiderio di nessuno

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video che riassume l'ultima stagione di Neymar con la maglia del Santos mostra le condizioni oltre l'imbarazzo del fenomeno brasiliano. Spiegando perché negli ultimi tempi non lo voglia più nessuno, nemmeno Carlo Ancelotti nel suo Brasile, con cui vuole trionfare ai prossimi Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

