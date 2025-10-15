New York Times | Trump ha autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete e letali contro Nicolás Maduro in Venezuela e nei Caraibi

Donald Trump ha autorizzato la Cia a condurre azioni segrete in Venezuela per intensificare la campagna contro Nicolás Maduro e arrivare alla sua estromissioni. Lo riporta il New York Times citando funzionari della Casa Bianca. Secondo le fonti, l’agenzia sarebbe stata autorizzata ad intraprendere azioni segrete contro Maduro e il suo governo, unilateralmente o in concomitanza con un’operazione militare più ampia. L’autorizzazione, rileva il Nyt, è l’ultimo passo nell’intensificarsi della campagna di pressione dell’amministrazione Trump contro il Venezuela. Per settimane, le forze militari Usa hanno preso di mira imbarcazioni al largo delle coste venezuelane che, secondo quanto affermato dalla Casa Bianca trasportano droga, uccidendo 27 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - New York Times: “Trump ha autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete e letali contro Nicolás Maduro in Venezuela e nei Caraibi”

