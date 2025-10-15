new martina apre a spezia il negozio della star di tik tok che rifa il look agli smartphone

La Spezia, 15 ottobre 2025 – E’ una vera e propria star di Tik Tok ed è pronta a aprire il suo negozio a Spezia, al centro commerciale Le Terrazze. Carmen Fiorito, 27 anni, celebrità del social network grazie alla sua capacità di cambiare il look agli smartphone con vecchie cover consumate, è pronta a una nuova inaugurazione di un suo store, la settima in Italia. Appuntamento sabato 18 ottobre alle 15. Ci sarà anche lei per il taglio del nastro. Senza dubbio sarà un successo di pubblico. Le adolescenti in particolare, target dell’azienda di Carmen Fiorito, hanno riempito il centro commerciale di Rimini a inizio ottobre per l’inaugurazione dello store locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

