New Martina apre a Spezia il negozio della star di Tik Tok che rifa il look agli smartphone
La Spezia, 15 ottobre 2025 – E’ una vera e propria star di Tik Tok ed è pronta a aprire il suo negozio a Spezia, al centro commerciale Le Terrazze. Carmen Fiorito, 27 anni, celebrità del social network grazie alla sua capacità di cambiare il look agli smartphone con vecchie cover consumate, è pronta a una nuova inaugurazione di un suo store, la settima in Italia. Appuntamento sabato 18 ottobre alle 15. Ci sarà anche lei per il taglio del nastro. Senza dubbio sarà un successo di pubblico. Le adolescenti in particolare, target dell’azienda di Carmen Fiorito, hanno riempito il centro commerciale di Rimini a inizio ottobre per l’inaugurazione dello store locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
l centro commerciale Le Terrazze apre le porte al nuovo punto vendita di New Martina, la creator e influencer (il vero nome è Carmen Fiorito), diventata punto di riferimento nel mondo degli accessori per smartphone - facebook.com Vai su Facebook
New Martina apre ai Gigli: un vero caso mediatico, le sue cover sbarcano in Toscana - X Vai su X
New Martina apre il suo nuovo negozio alla Spezia - La Spezia – Il centro commerciale Le Terrazze apre le porte al nuovo punto vendita di New Martina, la creator e influencer (il vero nome è Carmen Fiorito ), diventata punto di riferimento nel mondo ... Da ilsecoloxix.it
Le Terrazze accoglie New Martina: apre il nuovo store dell’influencer campione di followers - Il centro commerciale Le Terrazze si prepara ad accogliere una nuova e attesissima apertura: sabato 18 ottobre alle 15 verrà inaugurato il punto vendita ... Riporta msn.com
New Martina apre un nuovo store a Milano: “Sono solo me stessa” - La folla accorsa per Carmen Fiorito, il suo vero nome, ricorda più quella di un concerto che di un ... Lo riporta 105.net