Sabato 18 ottobre, alle 17, la Sala dell’Arengo del Castello Malatestiano di Longiano accoglie Nevio Casadio e il suo Le stanze dei giardini segreti. Con lui Ilaria Cerioli, per la rassegna Sagge sono le Muse in parola della Fondazione Tito Balestra Onlus. Ingresso libero. Un invito alla lettura e all’ascolto Nell’ambito della rassegna Sagge sono . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Nevio Casadio a Longiano: un romanzo tra sogno e memoria