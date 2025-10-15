Neuropsichiatria Arrivano quattro nuovi medici

Lanazione.it | 15 ott 2025

GROSSETO Quattro nuovi medici per il reparto di Neuropsichiatria infantile dell’area provinciale di Grosseto. È quanto è previsto da una delibera firmata dal direttore generale di Asl Tse, Marco Torre (foto). Quella di destinare quattro nuove unità di personale medico è una decisione che consentirà di aumentare in modo consistente la risposta agli utenti del territorio grossetano. La delibera permette l’attingimento da una esistente graduatoria di neuropsichiatri infantili che verranno collocati a copertura dei fabbisogni attuali. Nel frattempo, a seguito delle dimissioni dal ruolo di direttore della relativa Uoc da parte del direttore Bruno Sales, l’Azienda Usl Toscana sud est anticipa che quanto prima sarà bandito un nuovo concorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

