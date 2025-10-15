Neuralink fa la storia | il chip di Musk riaccende i movimenti di un veterano paralizzato
Durante i primi test di simulazione, il team di Neuralink gli ha insegnato a controllare un braccio robotico sullo schermo di un computer, e ora il paziente RJ Tanner può giocare con sua figlia. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
News recenti che potrebbero piacerti
Neuralink: funziona il chip nel cervello del quinto paziente paralizzato - Il quinto paziente sottoposto all'impianto del chip Neuralink controlla computer, telefono e televisione col pensiero. Secondo fortuneita.com
Usa, uomo paralizzato riabbraccia le figlie dopo intervento con Neuralink di Elon Musk - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, uomo paralizzato riabbraccia le figlie dopo intervento con Neuralink di Elon Musk ... Si legge su tg24.sky.it
Veterano paralizzato riabbraccia le figlie grazie a chip Neuralink e braccio robotico - RJ Tanner, scelto per lo studio Prime, usa l'impianto impiantato nell'aprile 2025 per controllare dispositivi e un braccio robotico ... Riporta laregione.ch