Neuralink fa la storia | il chip di Musk riaccende i movimenti di un veterano paralizzato

Affaritaliani.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i primi test di simulazione, il team di Neuralink gli ha insegnato a controllare un braccio robotico sullo schermo di un computer, e ora il paziente RJ Tanner può giocare con sua figlia. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

neuralink fa la storia il chip di musk riaccende i movimenti di un veterano paralizzato

© Affaritaliani.it - Neuralink fa la storia: il chip di Musk riaccende i movimenti di un veterano paralizzato

News recenti che potrebbero piacerti

neuralink fa storia chipNeuralink: funziona il chip nel cervello del quinto paziente paralizzato - Il quinto paziente sottoposto all'impianto del chip Neuralink controlla computer, telefono e televisione col pensiero. Secondo fortuneita.com

neuralink fa storia chipUsa, uomo paralizzato riabbraccia le figlie dopo intervento con Neuralink di Elon Musk - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, uomo paralizzato riabbraccia le figlie dopo intervento con Neuralink di Elon Musk ... Si legge su tg24.sky.it

Veterano paralizzato riabbraccia le figlie grazie a chip Neuralink e braccio robotico - RJ Tanner, scelto per lo studio Prime, usa l'impianto impiantato nell'aprile 2025 per controllare dispositivi e un braccio robotico ... Riporta laregione.ch

Cerca Video su questo argomento: Neuralink Fa Storia Chip