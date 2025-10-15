Netflix accordo con Spotify per i video podcast

Netflix e Spotify hanno siglato una partnership per i video podcast. A partire da inizio 2026, tutti gli abbonati statunitensi alla piattaforma streaming californiana potranno accedere a 16 programmi originali prodotti da Spotify Studios e The Ringer, fondato dal commentatore sportivo Bill Simmons e acquisito da Spotify nel 2020. Dopo una prima fase riservata agli Stati Uniti, le due aziende hanno anticipato di voler estendere l’iniziativa anche ad altri mercati internazionali. L’accordo vieterà inoltre allo streamer musicale di trasmettere per intero tali podcast su YouTube, principale rivale di Netflix nel settore. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Netflix, accordo con Spotify per i video podcast

