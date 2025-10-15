Netanyahu | Hamas ceda armi e renda corpi

Servizitelevideo.rai.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

9.50 Se Hamas non rinuncerà alle armi "si scatenerà l'inferno". Così il premier israeliano intervistato dalla Cbs. "In primo luogo Hamas deve consegnare le armi", ha detto Netanyahu. "In secondo luogo bisogna assicurarsi che non ci siano fabbriche di armi dentro Gaza. Non ci deve essere contrabbando di armi a Gaza. Questa è la smilitarizzazione". "Hamas è tenuta a rispettare gli impegni coi mediatori e a restituire gli ostaggi morti come parte attuativa dell'accordo.Non scenderemo a compromessi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

