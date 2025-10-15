Netanyahu | Se Hamas non si disarma si scatenerà l' inferno | Attesa per oggi la consegna di altre quattro salme | Media | Israele riaprirà il valico di Rafah

Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". Mercoledì vertice a Roma, Meloni: "Faremo la nostra parte". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Netanyahu: "Se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno" | Attesa per oggi la consegna di altre quattro salme | Media: "Israele riaprirà il valico di Rafah"

Netanyahu, 'se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno' - Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista alla Cbs News. Scrive tuttosport.com

Netanyahu, 'ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas' - "Ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas in modo che non sarà più una minaccia per Israele". ansa.it scrive

Le carte nascoste di Netanyahu: se Hamas non disarma la guerra continua, le notizie del giornale di domani - Netanyahu: “Se il piano non sarà raggiunto ci sarà guerra” Mentre quasi tutti gli israeliani si sono schierati a favore del cessate il ... Secondo blitzquotidiano.it