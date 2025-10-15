Netanyahu e Trump avvertono Hamas | Se non si disarma sarà l’inferno

Il messaggio è arrivato da due sponde diverse, ma con la stessa durezza. Benjamin Netanyahu e Donald Trump hanno parlato a distanza di poche ore, uno da Gerusalemme, l’altro da Washington, ma con un’unica linea rossa: la tregua potrà reggere soltanto se Hamas consegnerà le armi. In un’intervista alla Cbs News, il premier israeliano ha scandito parole che non lasciano margini di ambiguità: “ Se Hamas non accetterà di disarmarsi, si scatenerà l’inferno ”. Netanyahu ha spiegato che Israele non accetterà mezze misure né illusioni politiche: “In primo luogo Hamas deve consegnare le armi. In secondo luogo bisogna assicurarsi che non ci siano fabbriche di armi all’interno di Gaza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Netanyahu e Trump avvertono Hamas: “Se non si disarma, sarà l’inferno”

