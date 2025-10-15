Netanyahu arriva in tribunale per udienza | è accusato di corruzione
Tel Aviv 15 ott. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu arriva in tribunale a Tel Aviv per una nuova udienza nel suo lungo processo per corruzione, la prima dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto la sua grazia durante un discorso alla Knesset. Netanyahu è accusato di corruzione, frode e violazione della fiducia pubblica in tre casi distinti ed è il primo primo ministro israeliano in carica a essere sottoposto a un processo penale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Trump arriva a Sharm accolto da Al Sisi: «È già la fase 2 dell’accordo per Gaza». Assente Netanyahu – La diretta - X Vai su X
LaPresse. . Gaza, Donald Trump arriva in Israele. Il presidente degli Stati Uniti è atterrato all’aeroporto Ben-Gurion per celebrare il cessate il fuoco mediato da Washington. Ad accoglierlo il premier Benjamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog. Tutti - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu arriva in tribunale per udienza: è accusato di corruzione - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu arriva in tribunale a Tel Aviv per una nuova udienza nel suo lungo processo per corruzione, la prima dopo che il president ... Come scrive libero.it
Processo per corruzione, Netanyahu torna in tribunale - (LaPresse) Mercoledì il primo ministro israeliano Netanyahu è tornato a testimoniare nel processo a suo carico per presunta corruzione. Scrive stream24.ilsole24ore.com
Netanyahu arriva in tribunale per processo per corruzione - Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, è arrivato in tribunale ... Scrive quotidiano.net