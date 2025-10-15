Netanyahu arriva in tribunale per udienza | è accusato di corruzione

Tel Aviv 15 ott. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu arriva in tribunale a Tel Aviv per una nuova udienza nel suo lungo processo per corruzione, la prima dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto la sua grazia durante un discorso alla Knesset. Netanyahu è accusato di corruzione, frode e violazione della fiducia pubblica in tre casi distinti ed è il primo primo ministro israeliano in carica a essere sottoposto a un processo penale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

