Netanyahu a processo per corruzione il premier di Israele torna in tribunale

Lapresse.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì il primo ministro israeliano Netanyahu è tornato a testimoniare nel processo a suo carico per presunta corruzione. Diverse udienze sono state rinviate durante la guerra tra Israele e Hamas. Netanyahu è il primo leader israeliano in carica a salire sul banco degli imputati in un processo penale. È accusato di aver accettato sigari e champagne per un valore di decine di migliaia di dollari da un produttore miliardario di Hollywood in cambio di assistenza per interessi personali e commerciali. È anche accusato di aver promosso normative vantaggiose per i magnati dei media in cambio di una copertura mediatica favorevole nei confronti suoi e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

netanyahu a processo per corruzione il premier di israele torna in tribunale

© Lapresse.it - Netanyahu a processo per corruzione, il premier di Israele torna in tribunale

Contenuti che potrebbero interessarti

netanyahu processo corruzione premierProcesso per corruzione, Netanyahu torna in tribunale - (LaPresse) Mercoledì il primo ministro israeliano Netanyahu è tornato a testimoniare nel processo a suo carico per presunta corruzione. Da stream24.ilsole24ore.com

netanyahu processo corruzione premierNetanyahu primo premier incriminato in carica: le accuse e la richiesta di grazia di Trump - Primo premier in carica ad essere incriminato in Israele nel 2019, Benjamin Netanyahu è accusato di corruzione, frode e abuso di ufficio in tre vicende distinte, ma collegate. msn.com scrive

Netanyahu arriva in tribunale per processo per corruzione - Il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, è arrivato in tribunale a Tel Aviv per la ripresa del processo a suo carico per corruzione. Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Netanyahu Processo Corruzione Premier