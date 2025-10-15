Netanyahu a processo per corruzione il premier di Israele torna in tribunale
Mercoledì il primo ministro israeliano Netanyahu è tornato a testimoniare nel processo a suo carico per presunta corruzione. Diverse udienze sono state rinviate durante la guerra tra Israele e Hamas. Netanyahu è il primo leader israeliano in carica a salire sul banco degli imputati in un processo penale. È accusato di aver accettato sigari e champagne per un valore di decine di migliaia di dollari da un produttore miliardario di Hollywood in cambio di assistenza per interessi personali e commerciali. È anche accusato di aver promosso normative vantaggiose per i magnati dei media in cambio di una copertura mediatica favorevole nei confronti suoi e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
