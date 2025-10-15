Nessuno ci ha visti partire come finisce | finale e storia vera

Dal 15 ottobre 2025 è disponibile su Netflix Nessuno ci ha visti partire. Si tratta di una serie TV messicana drammatica, che racconta la storia vera di una mamma che è pronta a tutto pur di ritrovare i figli rapiti dal padre e portati all’estero. Il tutto parte dalla vendetta del marito, Leo Saltzman. Quest’ultimo vuole vendicarsi della moglie Valeria Goldberg, che ha avuto una storia d’amore proibita rovinando la reputazione della famiglia. Così inizia una guerra tra le due famiglie Saltzman e Goldberg, dalla Città del Messico a Parigi, fino in Italia e in Sudafrica. La serie TV si basa sul romanzo autobiografico di Tamara Trottner ed è diretta da Lucia Puenzo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

