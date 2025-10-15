Nessuna condanna al Comune di Itala per condotta antisindacale l' ente smentisce la Cisl Fp
“Nessuna condanna per condotta antisindacale inflitta al Comune di Itala”. E’ quanto chiarisce con una nota il sindaco attraverso i legali in riferimento alla notizia con cui la Cisl Fp annunciava la condanna dell’Ente da parte del Tribunale del Lavoro di Messina.In realtà - è la replica del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
