Nessuna condanna al Comune di Itala per condotta antisindacale l' ente smentisce la Cisl Fp

Messinatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna condanna per condotta antisindacale inflitta al Comune di Itala”. E’ quanto chiarisce con una nota il sindaco attraverso i legali in riferimento alla notizia con cui la Cisl Fp annunciava la condanna dell’Ente da parte del Tribunale del Lavoro di Messina.In realtà - è la replica del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

nessuna condanna comune italaComune di Itala condannato per condotta antisindacale - Il Tribunale del Lavoro di Messina ha accolto il ricorso presentato dalla CISL FP di Messina, condannando il Comune di ... Lo riporta 98zero.com

nessuna condanna comune italaCISL FP vince contro il Comune di Itala: sentenza storica sulla mancata contrattazione decentrata | DETTAGLI - Il Tribunale del Lavoro di Messina ha accolto il ricorso presentato dalla CISL FP di Messina, condannando il Comune di Itala per condotta antisindacale. Segnala strettoweb.com

Il Tribunale condanna il comune di Itala per condotta antisindacale - Il Tribunale del Lavoro di Messina ha accolto il ricorso presentato dalla CISL FP di Messina, condannando il Comune di Itala per condotta antisindacale. Scrive blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Nessuna Condanna Comune Itala