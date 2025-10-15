Nessuna altra persona a questo mondo sarebbe stata in grado di assistere Vittorio in un modo anche lontanamente paragonabile a quello che sto facendo io

S abrina Colle, compagna di Vittorio Sgarbi, ha deciso di parlare per la prima volta dopo settimane di polemiche che l’hanno vista al centro di accuse e insinuazioni. In una lunga lettera indirizzata a Patrizia Groppelli, letta nel programma Dentro la Notizia su Canale 5, l’attrice si difende con forza, respingendo l’immagine di «megera» e «sfruttatrice» che, a suo dire, le è stata ingiustamente affibbiata. Vittorio Sgarbi, la battuta volgare e sessista fa indignare: «Quelle nate nel 2000 sono tutte tr.» X Leggi anche › Vittorio Sgarbi si racconta tra depressione e anoressia: «Sabrina mi ha salvato la vita, ora la sposo» «Cara Patrizia, è la ‘megera’ che scrive. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - «Nessuna altra persona a questo mondo sarebbe stata in grado di assistere Vittorio in un modo anche lontanamente paragonabile a quello che sto facendo io»

