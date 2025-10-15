“I love Hitler”. Le “camere a gas” da riaprire per i nemici politici. I neri equiparati alle “scimmie”. Lo stupro, trasformato in un gesto “epico”. Sono solo alcune delle frasi, parole, immagini presenti nei messaggi Telegram che una dozzina di leader dei “giovani repubblicani” di New York, Kansas, Arizona, Vermont si sono scambiati tra il gennaio e l’agosto 2025. Pubblicati ora da Politico, i messaggi – sono migliaia – rivelano le divisioni profonde che l’ascesa di Donald Trump ha provocato anche nei settori giovanili del G.O.P. ( Grand Old Party ). Soprattutto, le chat testimoniano il razzismo, il sessismo, l’antisemitismo, l’omofobia che segnano idee e cultura dei giovani repubblicani, mostrati senza timore e vergogna in quello che si riteneva fosse un “luogo” protetto dagli sguardi e dai giudizi esterni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Neri “scimmie”, ebrei “infidi”, e “I love Hitler”. Le chat dell’ala trumpiana dei giovani repubblicani. E la Casa Bianca prende le distanze