Neonata morta dopo parto in casa indagate le due ostetriche | in un video il momento della nascita

Sono state iscritte nel registro degli indagati le due ostetriche hanno assistito, a Borso del Grappa, una donna durante il parto in casa finito in tragedia, con la morte della neonata poche ore dopo: "Siamo tranquille". In un video la nascita della piccola ora al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

