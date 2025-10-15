Neonata morta dopo parto in casa indagate le due ostetriche | in un video il momento della nascita

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state iscritte nel registro degli indagati le due ostetriche hanno assistito, a Borso del Grappa, una donna durante il parto in casa finito in tragedia, con la morte della neonata poche ore dopo: "Siamo tranquille". In un video la nascita della piccola ora al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

