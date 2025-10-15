TREVISO - Sono state indagate per omicidio colposo le due ostetriche professioniste, vicentine di 36 e 40 anni, che domenica mattina hanno assistito una donna di Borso del Grappa durante un parto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Neonata morta dopo il parto in casa, indagate per omicidio colposo le ostetriche: «Siamo tranquille. Abbiamo seguito la procedura». C'è un video della nascita