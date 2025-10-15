Neonata morta dopo il parto in casa indagate per omicidio colposo le ostetriche | Siamo tranquille Abbiamo seguito la procedura C' è un video della nascita

Ilgazzettino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TREVISO - Sono state indagate per omicidio colposo le due ostetriche professioniste, vicentine di 36 e 40 anni, che domenica mattina hanno assistito una donna di Borso del Grappa durante un parto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

neonata morta dopo il parto in casa indagate per omicidio colposo le ostetriche siamo tranquille abbiamo seguito la procedura c 232 un video della nascita

© Ilgazzettino.it - Neonata morta dopo il parto in casa, indagate per omicidio colposo le ostetriche: «Siamo tranquille. Abbiamo seguito la procedura». C'è un video della nascita

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

neonata morta dopo partoLa madre della bimba morta dopo parto in casa: “Se fosse nata in ospedale non sarebbe cambiato nulla” - La 37enne di Semonzo di Borso del Grappa, nel Vicentino, difende la scelta del parto in casa dopo la morte della figlia, deceduta per una malformazione ... fanpage.it scrive

neonata morta dopo partoTreviso, morta neonata con crisi respiratoria dopo il parto in casa - La bambina, con sintomi di asfissia, si era aggravata dopo il parto avvenuto in casa ieri, a Borso del Grappa. Scrive tg24.sky.it

neonata morta dopo partoNeonata muore dopo 6 ore dal parto in casa, la Procura apre un'inchiesta. Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso - Virginia è venuta al mondo domenica mattina alle 5, in casa, circondata dalla mamma, dal papà e da due ostetriche professioniste, nella casa di famiglia a Borso del ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Neonata Morta Dopo Parto