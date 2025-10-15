Nell' ex cava di Slivia è apparsa la bandiera della Palestina

Su una delle pareti dell'ex cava di Slivia è apparsa la bandiera palestinese. Il graffito è stato realizzato da ignoti diversi giorni fa. La bandiera della Palestina è solamente l'ultimo dei diversi graffiti con cui è stata dipinta l'area dell'ex cava. Nell'ottobre del 2022 a fare la sua comparsa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

