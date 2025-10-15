Nell’Asp Basso Lodigiano di Codogno case per anziani | Vogliamo aprire a gennaio
Codogno (Lodi), 15 ottobre 2025 – La comunità educativa per minori di Asp Basso Lodigiano a Codogno, come annunciato in estate, ha chiuso “per le difficoltà gestionali e di reperimento di personale che lavori con stabilità ai progetti”. Il direttore Enrico Dusio aveva spiegato di voler invece avviare appartamenti protetti per anziani parzialmente autosufficienti (la creazione di una nuova Unità d’Offerta-UDO-, potenziando la presenza di due strutture a Castelnuovo Bocca D’Adda e Tavazzano con Villavesco, per ridurre il passaggio diretto degli anziani da casa alle Residenze sanitarie assistenziali che, in molti casi sono inadeguate nell’immediato). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mamma mia quanto razzolava nell’umido. Nello sporco. Perché aveva capito (lui come tanti altri, grazie al cielo) che non c’è differenza, tutto sommato, tra alto e basso. E lui ci sguazzava, tanto nell’alto, quanto nel basso. Sempre indefesso. Sempre “nobile”. E - facebook.com Vai su Facebook
? Maltempo, linea temporalesca nel basso Tirreno: oltre 120mm di pioggia in Calabria, nella notte arriva su Sicilia e Stretto di Messina | LIVE - X Vai su X
Un’altra notte senza novità, nelle campagne vicino a Codogno nuove ricerche per Lo Piparo - SCOMPARSO Anche gli appelli via social non stanno dando l’esito sperato per il ritrovamento del 62enne residente alla Maiocca che da venerdì non dà sue notizie ... Lo riporta ilcittadino.it
Codogno, non si fermano le ricerche per ritrovare il 62enne scomparso - Nonostante il buio della sera, alla Maiocca non si fermano le ricerche di Carmelo Salvatore Lo Piparo. ilcittadino.it scrive
Codogno, chiude la comunità educativa per minori di Asp Basso Lodigiano - Codogno (Lodi), 31 luglio 2025 – L’Azienda servizi alla persona Basso Lodigiano ha deliberato la chiusura della comunità educativa per minori “La strada dei colori” di Codogno, pensata nel 2020 e ... Secondo ilgiorno.it