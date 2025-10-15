Codogno (Lodi), 15 ottobre 2025 – La comunità educativa per minori di Asp Basso Lodigiano a Codogno, come annunciato in estate, ha chiuso “per le difficoltà gestionali e di reperimento di personale che lavori con stabilità ai progetti”. Il direttore Enrico Dusio aveva spiegato di voler invece avviare appartamenti protetti per anziani parzialmente autosufficienti (la creazione di una nuova Unità d’Offerta-UDO-, potenziando la presenza di due strutture a Castelnuovo Bocca D’Adda e Tavazzano con Villavesco, per ridurre il passaggio diretto degli anziani da casa alle Residenze sanitarie assistenziali che, in molti casi sono inadeguate nell’immediato). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nell’Asp Basso Lodigiano di Codogno case per anziani: “Vogliamo aprire a gennaio”