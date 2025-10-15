Nella notte ha raccontato il suo percorso di transizione a Grazia e Giulia | dal 2009 è una donna

C ’è un momento nella vita in cui si smette di recitare. Per Ivana Castorina, quel momento è arrivato alla vigilia dei suoi diciotto anni. E di nuovo stanotte. La concorrente del Grande Fratello 2025 da giorni era nel mirino dei social. Davide Maggio, infatti, annunciando i nuovi ingressi nel reality condotto da Simona Ventura prima della seconda puntata, aveva lanciato lo scoop: in Casa sarebbe entrata una concorrente trans. Su X, in tanti hanno identificato subito l’operaia di Catania. Che proprio stanotte si è aperta con Grazia Kendy e Giulia Soponariu. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Al “Grande Fratello 2025” arriva l’annuncio della pace a Gaza, ma il pubblico dichiara guerra al reality: gli ascolti crollano Grande Fratello 2025: Ivana Castorina è la concorrente trans. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nella notte ha raccontato il suo percorso di transizione a Grazia e Giulia: dal 2009 è una donna

