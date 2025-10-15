Nella manovra economica ci saranno bonus edilizi itaglio dell’Irpef e bonus mamme

È durato meno di due ore il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge Economia, l’informativa sul Documento programmatico di bilancio (Dpb) 2026 e le prime linee della prossima manovra, il cui valore complessivo sale da sedici a diciotto miliardi. Tra le misure principali, la proroga per il 2026 dei bonus edilizi alle stesse condizioni attuali, la revisione dell’Isee con interventi sul valore degli immobili e uno stanziamento complessivo di 3,5 miliardi nel triennio per il sostegno alle famiglie e la lotta alla povertà. Sul fronte fiscale è confermata la riduzione dell’aliquota Irpef intermedia dal trentacinque al trentatré per cento, con un costo stimato di nove miliardi in tre anni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

