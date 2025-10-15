Nella lista con Fico alle regionali ma pubblica foto con il suo punto di riferimento Berlusconi | la polemica

“Armando Cesaro ufficializza la sua candidatura in Casa Riformista, a sostegno di Roberto Fico. Altro che rinnovamento: la coalizione dei “figli di” ha ufficializzato un eminente candidato, accompagnato dai Mastella, dai De Luca, dai Lettieri e dai Casillo”, dichiara Giuliano Granato, candidato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Regionali Campania, Fico presenta la sua lista: "Tassello per consolidare la coalizione"

NanoTV. Live da #Napoli per la presentazione della lista civica di Roberto Fico con i capolista sulle provincie campane.

Regionali Campania, Fico presenta lista del presidente: i NOMI dei capolista - "La lista con il mio nome sarà presente in tutte le province della Campania ed è un ulteriore tassello per consolidare la coalizione che dovrà battere la destra e dovrà essere la vera alternativa alla ...

Regionali Campania, Roberto Fico presenta la sua civica: "Indagati in lista? Valuteremo caso per caso"

Regionali, Fico presenta la lista civica: nel Sannio candidato il docente dell'Unisannio Francesco Fiorillo - Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico, ha presentato oggi i capolista della lista civica "Roberto Fico Presidente" per le cinque province campane.