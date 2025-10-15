Nella Chiesa di San Giovanni a Carbonara il concerto Napoli fa ' scuola' per la rassegna Celesti Armonie
All’interno della rassegna Celesti Armonie, l’Associazione Discantus propone un nuovo appuntamento nella splendida cornice della Chiesa di San Giovanni a Carbonara.Domenica 19 ottobre alle ore 12, l’Orchestra Discantus, diretta da Luigi Grima, invita il pubblico all’ascolto di un programma che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
