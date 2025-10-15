Nel Pescarese 1.052 incidenti +168 con 13 morti -3 e 1.298 feriti +171 nel 2024

Ilpescara.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati pubblicati i dati Aci-Istat relativi agli incidenti stradali che si sono verificati nel 2024. Il dato che emerge con chiarezza è che nel 2024 si registra un leggero aumento degli incidenti (+4,1%) e dei feriti (+4,1%), stabili invece le vittime (- 0,3%). Nel 2024, sulle strade italiane. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

